Spacex Kargo Uzay Aracı, Dünya'ya Bilimsel Numuneleri Getirecek - Son Dakika
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Spacex Kargo Uzay Aracı, Dünya'ya Bilimsel Numuneleri Getirecek

13.04.2023 13:04
Spacex Kargo Uzay Aracı, Dünya'ya Bilimsel Numuneleri Getirecek

LOS ANGELES, 13 Nisan (Xinhua) -- ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait bir Dragon kargo tedarik uzay aracı, Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak bilimsel araştırma numunelerini ve donanımları ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ulaştırmak...

LOS ANGELES, 13 Nisan (Xinhua) -- ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait bir Dragon kargo tedarik uzay aracı, Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak bilimsel araştırma numunelerini ve donanımları ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ulaştırmak için Dünya'ya dönecek.

NASA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, uzay aracı, Cumartesi günü Washington DC saatiyle 11.05'te uzay istasyonundan ayrılacak ve istasyon ile arasında güvenli bir mesafe oluşmasını takiben yol almak için iticilerini ateşleyecek.

Uzay aracı, Dünya'nın atmosferine tekrar girdikten sonra Florida sahili açıklarında paraşüt yardımıyla denize iniş yapacak.

NASA'ya göre, kargo uzay aracı, yaklaşık 4.300 pound (yaklaşık 1950 kilogram) malzeme ve uzay istasyonunun mikro yerçekimi ortamından yararlanılarak hazırlanmış bilimsel deney numunelerini Dünya'ya taşıyacak.

Kaynak: Xinhua
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