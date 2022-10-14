Los Angeles, Çin'in İthalat Fuarı Aracılığıyla Çin ile Daha Güçlü Ticaret Bağları Kurmayı Bekliyor - Son Dakika
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Los Angeles, Çin'in İthalat Fuarı Aracılığıyla Çin ile Daha Güçlü Ticaret Bağları Kurmayı Bekliyor

14.10.2022 15:24
Los Angeles, Çin'in İthalat Fuarı Aracılığıyla Çin ile Daha Güçlü Ticaret Bağları Kurmayı Bekliyor

LOS ANGELES, 14 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles şehri Belediye Başkan Yardımcısı Erin Bromaghim Perşembe günü, Los Angeles'ın 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) aracılığıyla Shanghai ve Çin'in diğer bölgeleriyle daha güçlü ticaret bağlarını artırmayı beklediğini söyledi.

LOS ANGELES, 14 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles şehri Belediye Başkan Yardımcısı Erin Bromaghim Perşembe günü, Los Angeles'ın 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) aracılığıyla Shanghai ve Çin'in diğer bölgeleriyle daha güçlü ticaret bağlarını artırmayı beklediğini söyledi.

Kasım ayında Shanghai'da düzenlenecek CIIE ile ilgili bir seminerde konuşan Bromaghim, hem Los Angeles hem de Shanghai'ın canlı ekonomilerin merkezinde olduğunu ve iki ülkenin en büyük limanlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bromaghim, spordan toplu taşımaya ve üretime kadar çok sayıda işbirliğinin devam ettiğini de kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Bromaghim Xinhua'ya, "Los Angeles'tan birçok şirketin Kaliforniya'da ürettiklerimizi sergilemek ve Çin ile daha büyük iş fırsatları aramak için CIIE'ye katılması bekleniyor" dedi.

Bromaghim, Los Angeles şehrinin, Shanghai ve Çin'in diğer bölgeleriyle daha güçlü bir ortaklığı güçlendirmek amacıyla CIIE'yi tanıtmak için Kaliforniya eyaletinden diğer tüm ortaklarla birlikte yakın bir şekilde çalışmayı beklediğini ifade etti.

Kaliforniya'yı CIIE'nin aktif bir katılımcısı olarak niteleyen Çin'in Los Angeles Başkonsolosu Zhang Ping de, Körfez Bölgesi Konseyi'nin CIIE'deki Kaliforniya Pavyonu'na son dört yıldır arka arkaya ev sahipliği yaptığını ve Kaliforniya merkezli birçok şirketin fuarda ürün ve hizmetlerini sergilediğini söyleyerek bunların çok sayıda Çinli müşteriyi cezbettiğini belirtti.

AECOM gibi Kaliforniya merkezli şirketlerin CIIE'ye katıldıktan sonra Çin pazarına başarıyla girdiğini vurgulayan Zhang, Kaliforniya'nın bu yıl düzenlenecek CIIE'de, daha fazla Güney Kaliforniya şirketinin etkinliğe katılımıyla varlığını sürdürmeye devam edeceğini umduğunu dile getirdi.

Dünyanın ithalat temalı ilk fuarı olan CIIE, 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da gerçekleşecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Los Angeles, Kaliforniya, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Los Angeles, Çin'in İthalat Fuarı Aracılığıyla Çin ile Daha Güçlü Ticaret Bağları Kurmayı Bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Los Angeles, Çin'in İthalat Fuarı Aracılığıyla Çin ile Daha Güçlü Ticaret Bağları Kurmayı Bekliyor - Son Dakika
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