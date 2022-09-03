Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı - Son Dakika
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Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı

03.09.2022 20:53
Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı

LOS ANGELES, 2 Eylül (Xinhua) -- NASA'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk kez güneş sistemi dışındaki bir gezegenin doğrudan görüntüsünü aldığı belirtildi.

LOS ANGELES, 2 Eylül (Xinhua) -- NASA'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk kez güneş sistemi dışındaki bir gezegenin doğrudan görüntüsünü aldığı belirtildi. Webb'in görüntülediği HIP 65426 b adlı ötegezegen, NASA'ya göre Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 6 ila 12 katı olan bir gaz devi. NASA, bu gezegenin yaklaşık 15 ila 20 milyon yaşında olduğunu söyledi. Dünya ise 4,5 milyar yaşında. NASA, dört farklı ışık filtresi aracılığıyla elde edilen görüntünün, Webb'in güçlü kızılötesi görüşünün güneş sisteminin ötesindeki dünyaları nasıl kolayca yakalayabildiğini gösterdiğini ve ötegezegenler hakkında her zamankinden daha fazla bilgi ortaya çıkaracak gelecekteki gözlemlere giden yolu işaret ettiğini belirtti. Webb, dünyanın şimdiye kadar yapılmış en büyük, en güçlü ve en karmaşık uzay bilimi teleskobu. NASA bu uluslararası programı, ortakları Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile birlikte yürütüyor.

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Kaynak: Xinhua

James Webb, Eylül, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nasa'nın Webb Teleskobu İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenin Doğrudan Görüntüsünü Aldı - Son Dakika
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