Time: ABD'de Doktor Sıkıntısı Daha da Kötüye Gidecek - Son Dakika
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Time: ABD'de Doktor Sıkıntısı Daha da Kötüye Gidecek

28.07.2022 11:19
Time: ABD'de Doktor Sıkıntısı Daha da Kötüye Gidecek

LOS ANGELES, 28 Temmuz (Xinhua) -- Time dergisinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD'de halen yaşanan doktor sıkıntısının daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

LOS ANGELES, 28 Temmuz (Xinhua) -- Time dergisinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD'de halen yaşanan doktor sıkıntısının daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Dergi, bu endişe verici durum nedeniyle birçok hastanın sağlık durumunun daha da bozulabileceğini yazdı. Amerikan Tıp Kolejleri Birliği tarafından 2020 yılında yayınlanan verilere atıfta bulunulan haberde, 2033 yılına kadar ülkede 54.100 ila 139.000 doktor sıkıntısı görülebileceği ve doktor açığının hem birincil alanlarda hem de özel bakım alanlarında görülmesinin beklendiği belirtildi. ABD'deki en büyük sağlık personeli istihdam kurumu olan AMN Healthcare'in liderlik çözümleri bölümünün grup başkanı James Taylor, raporda, "Doktor sıkıntısı, haklı olarak, yaklaşan bir halk sağlığı krizi olarak nitelendirilebilir" dedi.

Taylor, son birkaç on yıldır kırsal ve yetersiz hizmet verilen kentsel alanlarda yaygın olan doktor açığının ve sağlık hizmetlerine erişim sorununun ülke çapında daha yaygın hale geleceğine dikkat çekti. Haberde, sorunun ciddiyetinin her uzmanlık alanı için farklı seviyede olduğu ancak birinci basamak sağlık hizmetlerinin en büyük endişe kaynağı olduğu, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluğun son iki yılda Kovid-19 pandemisi tarafından hırpalanan acil servislere de ek yük getirdiği belirtildi. Sorunun çok yönlü olması nedeniyle, baş gösteren doktor eksikliğini gidermenin basit bir cevabı yok. Bunun yerine sağlam, yenilikçi ve çok yönlü bir yaklaşımın gerekliliğine dikkat çeken haberde, daha fazla finansman, borç hafifletme, teknoloji, bakım ekibini genişletme, evrak yükünü azaltma ve tıpta çeşitlilik ve eşitliği artırma gibi konularda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Time: ABD'de Doktor Sıkıntısı Daha da Kötüye Gidecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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