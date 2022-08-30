ABD Medyası: Amerika Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Pandemiye Hazır Değil - Son Dakika
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ABD Medyası: Amerika Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Pandemiye Hazır Değil

30.08.2022 16:11
ABD Medyası: Amerika Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Pandemiye Hazır Değil

LOS ANGELES, 29 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19 pandemisi aylardır her gün yaklaşık 400 can aldı ve 1 milyondan fazla Amerikalının ölümüne neden oldu.

LOS ANGELES, 29 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19 pandemisi aylardır her gün yaklaşık 400 can aldı ve 1 milyondan fazla Amerikalının ölümüne neden oldu. Washington Post gazetesinin bir haberine göre, buna rağmen ülkede hiçbir önlem alınmıyor. Haberde, pandemiden çıkarılacak bolca ders olduğu ve tehdidin gerçek olduğu belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin iddialı "yapabiliriz ruhu" nedeniyle, bir sonraki sefer için neredeyse hiçbir hazırlık yapılmadığı kaydedildi. Haberde, ülkenin Kovid-19 müdahalesinden alınan dersleri gerçeğe dönüştürmek için gereken eylemler anlamında pandemi hazırlığının, Beyaz Saray, ABD Kongresi ve Amerikan halkı için acil bir öncelik olması gerektiği vurgulandı. Haberde, "Organizasyon çizelgelerinde ufak değişiklikler yapmak ve bilgilendirme notlarını parlatmak yeterli değil. Bunun yerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin halk sağlığını ele alma biçiminde sürekli ve geniş kapsamlı bir dönüşüme ihtiyaç var" denildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD Medyası: Amerika Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Pandemiye Hazır Değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Medyası: Amerika Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Pandemiye Hazır Değil - Son Dakika
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