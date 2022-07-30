ABD'de Los Angeles Yetkilileri Maske Zorunluluğu Geri Getirmekten Vazgeçti - Son Dakika
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ABD'de Los Angeles Yetkilileri Maske Zorunluluğu Geri Getirmekten Vazgeçti

30.07.2022 16:21
ABD'de Los Angeles Yetkilileri Maske Zorunluluğu Geri Getirmekten Vazgeçti

LOS ANGELES, 29 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Büyük Merkez Pazarı'ndaki müşteriler görülüyor, 29 Temmuz 2022.

LOS ANGELES, 29 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Büyük Merkez Pazarı'ndaki müşteriler görülüyor, 29 Temmuz 2022. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles İlçesi, vaka ve hastaneye yatış sayılarındaki düşüşün ardından Kovid-19 için maske zorunluluğunu geri getirme planlarından vazgeçti. 10 milyon kişinin yaşadığı ilçede sağlık yetkilileri, Cuma gününden itibaren kapalı mekanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmeyi planlamıştı. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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