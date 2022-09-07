Medya: Uzun Süreli Kovid, ABD'li Genç Çalışanları İş Dünyasından Uzaklaştırıyor - Son Dakika
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Medya: Uzun Süreli Kovid, ABD'li Genç Çalışanları İş Dünyasından Uzaklaştırıyor

07.09.2022 16:01
Medya: Uzun Süreli Kovid, ABD'li Genç Çalışanları İş Dünyasından Uzaklaştırıyor

LOS ANGELES, 6 Eylül (Xinhua) -- ABC News televizyon kanalının bir haberine göre, uzun süreli Kovid pek çok ABD'li genç çalışanı iş dünyasından uzaklaştırdı.

LOS ANGELES, 6 Eylül (Xinhua) -- ABC News televizyon kanalının bir haberine göre, uzun süreli Kovid pek çok ABD'li genç çalışanı iş dünyasından uzaklaştırdı. Habere göre, Kovid-19'un başlamasından iki yıldan daha uzun bir süre sonra, hastalığa yakalanıp hayatta kalan milyonlarca kişi hala tam olarak iyi hissetmediklerini söylüyor. Gençler; beyin sisi, nefes almada zorluk ve yoğun yorgunluk gibi semptomların vücutlarında devam ettiğini söylerken, haberde bunun gençlerin çalışma yetilerini alt üst ederek finansal bağımsızlıklarını bozduğu yer alıyor. Habere göre, ABD yönetimi 7 ila 23 milyon kadar insanın uzun süreli Kovid'den etkilendiğini tahmin ediyor ve Nüfus Sayım Bürosu araştırması enfekte olan kişilerin beşte birinin hala kalıcı semptomlar yaşadığını gösteriyor. Uzmanlar, bu tür bir "kitlesel devre dışı kalma olayının" ABD ekonomisini olumsuz etkilediği konusunda uyarıyor.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Medya: Uzun Süreli Kovid, ABD'li Genç Çalışanları İş Dünyasından Uzaklaştırıyor - Son Dakika
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