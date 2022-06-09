LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden - Son Dakika
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LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden

09.06.2022 10:35

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Amerika Zirvesi'ne katılan konuklara hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Amerika Zirvesi'ne katılan konuklara hitap etti.

LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden
LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden
LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden
LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden - Son Dakika

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SON DAKİKA: LOS ANGELES - 9. Amerika Zirvesi - ABD Başkanı Joe Biden - Son Dakika
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