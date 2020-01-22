Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip - Son Dakika

Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip

7 saat önce

NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip, System.String[]

NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Clippers'ta Kawhi Leonard, Dallas'ta da Luka Doncic 36 sayı ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, American Airlines Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 31. galibiyetini aldı. Clippers'ta Kawhi Leonard 36 sayı, 11 ribaund, Landry Shamet 18 sayı, 3 ribaund ve Louis Williams 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezon 16. yenilgisini alan Dallas'ta ise Luka Doncic 36 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve Kristaps Porzingis 10 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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