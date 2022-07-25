Los Angeles'da parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Los Angeles'da parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

25.07.2022 09:37
Los Angeles'da parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentindeki Peck Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Peck Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Peck Park'tan silah sesleri yükseldi. Los Angeles İtfaiye Departmanı, saldırının Peck Park'ta düzenlenen bir araba fuarında veya yakınında meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 15.50 civarında başlayan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu en az 7 kişi hastaneye sevk edildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde'de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti. - LOS ANGELES

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, California, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Los Angeles'da parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Los Angeles'da parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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