ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Peck Park'tan silah sesleri yükseldi. Los Angeles İtfaiye Departmanı, saldırının Peck Park'ta düzenlenen bir araba fuarında veya yakınında meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 15.50 civarında başlayan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu en az 7 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, California, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Los Angeles'da parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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