Los Angeles havalimanında korkutan yangın - Son Dakika
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Los Angeles havalimanında korkutan yangın

6 saat önce

ABD'de havalimanında yolcu taşıyan otobüsler yandı.

Los Angeles havalimanında korkutan yangın, System.String[]

ABD'de havalimanında yolcu taşıyan otobüsler yandı. Yangının söndürülmesinin ardından havalimanı yeniden uçuşa açıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda yolcu otobüsleri yandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve park halindeki bir otobüste başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve hemen yanındaki 2 otobüse sirayet etti. Alevli şekilde yanan 3 otobüsü söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanı 1 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
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