Los angeles havalimanında korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Los angeles havalimanında korkutan yangın - Son Dakika

Los angeles havalimanında korkutan yangın

6 saat önce

Los Angeles havalimanında korkutan yangınABD (DHA) ? ABD'de havalimanında yolcu taşıyan otobüsler yandı.

Los Angeles havalimanında korkutan yangın

ABD (DHA) ? ABD'de havalimanında yolcu taşıyan otobüsler yandı. Yangının söndürülmesinin ardından havalimanı yeniden uçuşa açıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda yolcu otobüsleri yandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve park halindeki bir otobüste başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve hemen yanındaki 2 otobüse sirayet etti. Alevli şekilde yanan 3 otobüsü söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanı 1 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Los angeles havalimanında korkutan yangın

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı
Türkiye, dünyada en çok bilimsel makale üreten ülkeler arasında 17. oldu İngiliz ordusu asker almak için Kim Kardashian'ın kalçasını reklamlarda kullanacak ABD'de anma toplantısına silahlı baskın: 13 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:00 DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika
18:59 İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı - Son Dakika
18:58 Gaziantep'te trafik kazaları: 11 yaralı - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
18:56 Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:02:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Los angeles havalimanında korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]