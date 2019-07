Los Angeles kimin şehri?

NBA tarihinde önemli bir yeri olan Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers rekabeti, yeni sezondan itibaren bambaşka bir görünüme bürünecek.

Lakers, maçların oynandığı Staples Center’ın, hatta şehrin lider takımı olarak kabul edilir. Clippers ise bir nevi sığıntı gibidir. Her iki takımın franchise tarihindeki başarılar ve başarısızlıklar bu nitelendirmeleri beraberinde getirir. Ancak temmuz ayının ilk haftalarında yaşanan gelişmeler şehirdeki dengeyi sağlamış gibi görünüyor. Genç yeteneklerinden vazgeçerek Anthony Davis’i kadrosuna katarak LeBron James’in yanına bir süper yıldız ekleyen Lakers, serbest oyuncu konumunda bulunan Kawhi Leonard’ı da kadrosuna ekleyip yeni sezonun tartışmasız en iyi takımı olmak istiyordu. NBA medyasının adeta bir paparazzi gibi takip ettiği Leonard, tercihini Los Angeles’tan yana kullandı. Ama mor sarı renkler yerine kırmızı beyaz formayı seçti. Yani Clippers’ı…



Kawhi kendi hikâyesini yazmak istiyordu. San Antonio Spurs’te mükemmel başlayan ancak sonrasında sakatlıklarla gölgelenen kariyeri, geçtiğimiz sezon Toronto Raptors’ı şampiyonluğa taşımasıyla zirveye yükselmişti. Belki bir sezon daha Raptors’ta kalıp oranın kahramanı olmayı seçebilirdi fakat NBA’in saha içindeki oyundan çok daha fazlası olduğu ortada. Günümüzdde, yıldız bir oyuncu saha içindeki etkinliği kadar saha dışında da ön planda olmalı. Bunun gerçekleşmesi için Kawhi adına Los Angeles’tan iyi bir alternatif olamazdı. Peki Lakers’a gidip LeBron’un gölgesinde kalmayı mı seçecekti? Ya da Clippers’a gidip tarihin en büyük yüzleşmelerinden birisini mi yaratacaktı? Evet ikinci seçenek gerçekleşti ve Kawhi, Clippers’la anlaştı. Tabi oraya gelirken kulübe sunduğu tek bir şart vardı: Paul George’un da takıma katılması.



Tıpkı Kawhi Leonard gibi adı Lakers’la anılan George, geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder’la sözleşme uzatmıştı ancak Thunder’ın geleceğe yatırım yapmak için elindeki her şeyden vazgeçmesi ve Clippers’ın George için iyi bir takas paketi teklif etmesi Kawhi’ın şartını yerine getirmeye yetti. Böylelikle ligin en iyi iki perimetre savunmacısı ve hücumda hemen hemen her şeyi yapan iki yıldızı aynı takımda buluştu. Peki bu ikiliyi kimler tamamlıyor?





Guard'lar









Patrick Beverley

Landry Shamet

Lou Williams

Sindarius Thornwell

Rodney McGruder









Forvetler









Paul George

Kawhi Leonard

Wilson Chandler

Mo Harkless









Uzunlar









Montrezl Harrell

Ivica Zubac

JaMychal Green

Jonathan Motley









Yeni genç yıldızlar









Jerome Robinson

Mfioundu Kabengele

Terance Mann







Bu kadro her şeyi yapabilir. İlk bakışta net bir pota koruyucusu yok gibi görünüyor. Çünkü hem Harrell hem de Zubac savunmada caydırıcılığa sahip değiller. 2019 Draftı’nda seçilen Kabengele bu görevi belirli dakikalarda yerine getirebilir. Yani pek büyük bir sorun yok gibi. Lou Williams’ın son iki sezonda yılın altıncı adamı seçildiğini, Beverley’nin 2019 Batı Konferansı play-off ilk turunda Kevin Durant’i bile savunduğunu, Shamet ve McGruder ikilisinin topla fazla oynamadan şutör rolünü üstlenebileceğini unutmamakta fayda var. Tabii, Mann’ın 2019 Draftı’nın “underrated” oyuncularından birisi olarak gösterildiğini ve Vegas Yaz Ligi’nde gösterdiği performansla beğenileri topladığını da akılda tutmalı. Koç Doc Rivers’ın taktik kitabı ise bu kadro için biçilmiş kaftan.











2019’un başından beri Lakers forması giymek istediğini söyleyen Anthony Davis, sonunda istediğini aldı ve LeBron James’in takım arkadaşı oldu. Adeta yılan hikâyesine dönen sürecin sonunda Davis’i kadrosuna katan Lakers, yaz arasına girildiğinde Kawhi’ı almak için maaş boşluğunu açık bıraktı. Yani Tobias Harris, Khris Middleton, Kemba Walker gibi tek bir yıldıza veya Bojan Bogdanovic, Malcolm Brogdon ve Thad Young gibi önemli parçalara kontrat teklif etmediler. Ancak Kawhi, Lakers’ı seçmedi üstelik kararını da serbest oyuncu havuzunda öne çıkan isimlerin başka takımlarla sözleşme imzalamasından sonra açıkladı. Lakers’ın Davis takasında üç önemli rotasyon oyuncusu olan Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart’ı New Orleans Pelicans’a göndermesi de göz önüne alındığında kadro derinliği oldukça sığlaştı.





Guard’lar











Rajon Rondo



Quinn Cook

Lance Stephenson

Danny Green

Alex Caruso

Kentavious Caldwell-Pope

Avery Bradley









Forvetler:









LeBron James

Jared Dudley

Kyle Kuzma

Kostas Antetokounmpo









Uzunlar:









JaVale McGee

Demarcus Cousins

Devontae Cacok









Yeni Genç Yıldızlar:









Talen Horton Tucker

Zach Norvell Jr.







Kostas Antetokounmpo, Avery Bradley, Devontae Cacok, Alex Caruso, Quinn Cook, DeMarcus Cousins, Troy Daniels, Jared Dudley ve Danny Green yaz arasında Lakers’la sözleşme imzaladı. Fakat bu isimlerin Anthony Davis ve LeBron James’i ne kadar tamamlayabileceği soru işareti. Davis ve LeBron, hem pick&roll hem de pick&pop oyunlarını inanılmaz bir verimle oynayabilse de bu ikilinin etrafını iyi savunma yapan ve hücumda net şutör rolünü üstlenebilecek isimlerle donatmak gerekiyor. Bojan Bogdanovic, Malcolm Brogdon, JJ Redick gibi isimler bu rol için idealdi ancak Lakers’ın Kawhi’ın kararını beklerken bu oyunculara teklif götürmemesi bu ideal senaryonun çöpe gitmesine neden oldu. Peki Lakers’ın yeni antrenörü Frank Vogel’in taktik kitabı bu nüveye uygun mu? Orlando Magic’in başında olduğu yıllar göz önüne alındığında Vogel’in ne kadar büyük bir taktik ustası olduğu açıkça görülmüştü. Takımdaki yan parça eksikliklerine rağmen koç Vogel’ın LeBron ve Davis’in özelliklerine uygun taktik kitabı, Lakers’ı uzun yıllar sonra tekrar ligin tepesi için önemli bir aday yapabilir.



Setler, kontratlar, yıldızlar, yapılan hatalar veya doğrular… Peki sizce kazanan kim olacak?





Hazırlayan: Kuzey KILIÇ

