Los Angeles Lakers, Oklahoma City Deplasmanında Uzatmada Güldü

Los Angeles Lakers
, Chesapeake Energy
Arena'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder
'ı uzatmalarda 138-128'lik skorla mağlup etti.
NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz
'ın formasını giydiği Philadelphia
76ers, Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana
Pacers'ı 120-96'lık skorla mağlup etti. Philadelphia'da 2 dakika süre alan Furkan, 1 asist yaparken, takımda ise Jimmy Butler
27 sayı, 5 ribaund ve Joel Embiid 22 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Pacers'ta ise Thaddeus Young'ın 27 sayı, 6 ribaundluk performansı yetmedi.
Lakers uzatmalarda galip Los Angeles
Lakers, Chesapeake Energy Arena'da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder'ı uzatmalar sonucunda 138-128 mağlup etti. Lakers'ta Kyle Kuzma
32 sayı ve 8 ribaund, Ivica Zubac 26 sayı ve 12 ribaund ile takımın katkıda bulundu. Thunder'da ise Paul George 27 sayı, 8 asist ve R. Westbrook 26 sayı ve 13 asist ile maçı tamamladı.
NBA'de heyecan 7 maç ile devam edecek. Gecenin toplu sonuçları ise şöyle: Washington Wizards
: 101 - New York Knicks
: 100 Charlotte Hornets
: 114 - Sacramento Kings
: 95
Indiana Pacers: 96 - Philadelphia 76ers: 120 Toronto Raptors
: 111 - Phoenix Suns
: 109 Denver Nuggets
: 135 - Chicago Bulls
: 105
Oklahoma City Thunder: 128 - Los Angeles Lakers: 138 - İSTANBUL