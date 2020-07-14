Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo, 6-8 hafta forma giyemeyecek - Son Dakika

Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo, 6-8 hafta forma giyemeyecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Rajon Rondo, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Rajon Rondo, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

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Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Rondo'nun sağ el başparmağında kırık tespit edildiği duyuruldu.

Bu hafta takım kampından ayrılacağı ve ameliyat edileceği açıklanan 34 yaşındaki Rondo'nun sahalara dönmesinin 6-8 hafta süreceği kaydedildi.

Takımıyla bu sezon 48 maça çıkan ABD'li basketbolcu, 7,1 sayı, 5 asist, 3 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

NBA'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, Rajon Rondo, Lakers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo, 6-8 hafta forma giyemeyecek - Son Dakika Spor
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