Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo şoku! 6-8 hafta...

NBA'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

Takımıyla bu sezon 48 maça çıkan ABD'li basketbolcu, 7,1 sayı, 5 asist, 3 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Bu hafta takım kampından ayrılacağı ve ameliyat edileceği açıklanan 34 yaşındaki Rondo'nun sahalara dönmesinin 6-8 hafta süreceği kaydedildi.

Lakers 'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Rondo'nun sağ el başparmağında kırık tespit edildiği duyuruldu.

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