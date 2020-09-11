Los Angeles Lakers'tan final için önemli adım

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100'lük skorla yenerek seride 3-1 öne geçti.

NBA'de Play-Off heyecanı tek maçla devam etti. Batı Konferansı yarı final dördüncü maçında Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100'lük skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve konferans finaline bir adım daha yaklaştı. Lakers'ta Anthony Davis 29 sayı, 12 riabund, 5 asist, LeBron James 16 sayı, 15 ribaund, 9 asist ve Alex Caruso 16 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Houston'da ise Russell Westbrook 25 sayı, 3 ribaund ve James Harden 21 sayı, 10 asistle mücadeleyi tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)