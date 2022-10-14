Los Angeles'ta Belediye Meclisi Başkanı ile iki üyenin konuşmasındaki ırkçı ifadeler gündemden düşmüyor - Son Dakika
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Los Angeles'ta Belediye Meclisi Başkanı ile iki üyenin konuşmasındaki ırkçı ifadeler gündemden düşmüyor

14.10.2022 23:08
Los Angeles'ta Belediye Meclisi Başkanı ile iki üyenin konuşmasındaki ırkçı ifadeler gündemden düşmüyor

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehri Belediye Meclisi Başkanı ile iki üye arasındaki kamuoyuna sızan ırkçı konuşmaya tepkiler sürüyor.

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehri Belediye Meclisi Başkanı ile iki üye arasındaki kamuoyuna sızan ırkçı konuşmaya tepkiler sürüyor.

Ulusal medyada gündem olan söylemler üzerine şehirde devam eden protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Los Angeles Belediye Meclisi Toplantısı iptal edildi.

Protestocular, gelen tepkiler üzerine bu hafta çarşamba günü istifa eden Belediye Meclisi Başkanı Nury Martinez'in yanı sıra konuşma kaydında adları geçen diğer üyeler Kevin de Leon ve Gil Cedillo'nun da görevi bırakmasını talep ediyor.

Başkan Vekili Mitch O'Farrell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Leon ve Cedillo'ya işaret ederek "2 istifa olmadan belediye meclisi toplantısına devam edemeyiz. Bunun yerine kendi bölgemde olmayı, seçmenlerle görüşmeyi ve onları dinlemeyi planlıyorum. Meslektaşlarımı da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşma kayıtları

Nury Martinez'in, Lean ve Cedillo ile şehirdeki yeni seçim bölgesi tasnifi hakkında yaptıkları konuşma kaydı, geçen hafta sonu Reddit'te yayınlanmış, konuşma sırasında kullandığı saldırgan ve ırkçı söylemler büyük tepki toplamıştı.

Los Angeles Times'in doğruluğunu teyit ettiği ses kaydında, Martinez, diğer meclis üyesi meslektaşı Mike Bonin'in siyahi oğlu hakkında "maymun gibi" ve "aksesuar" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Martinez, gelen tepkiler üzerine Belediye Meclisi Başkanlığı görevinden istifa etmiş, Bonin ve ailesinden de özür dilemek zorunda kalmıştı.

Bugün iptal edilen meclis toplantısının 18 Ekim'de yapılması planlanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Belediye Meclisi Başkanı ile iki üyenin konuşmasındaki ırkçı ifadeler gündemden düşmüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Los Angeles'ta Belediye Meclisi Başkanı ile iki üyenin konuşmasındaki ırkçı ifadeler gündemden düşmüyor - Son Dakika
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