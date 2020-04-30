Los Angeles'ta herkese korona testi yapılacak - Son Dakika

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde yaşayan herkese ücretsiz olarak korona virüs testi yapılacak.

ABD'de korona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan herkesin şehirde açılan test merkezlerinde ücretsiz korona virüs testi yaptırabileceğini duyurdu.

ABD'DE BİR İLK

Garcetti, ABD'de bulunan büyük şehirler içerisinde Los Angeles'ın testi tüm halka uygulamaya başlayan ilk şehir olduğunu ifade ederek, "Ancak öncelik halen semptomları gösterenlere verilecek" dedi.

SADECE SEMPTOMLARI OLANLARA YAPILIYORDU

Bugüne kadar yeterli alt yapının bulunmaması nedeniyle testler sadece sağlık personelleri, ilk yardım ve yaşlı bakım evleri çalışanları gibi kişiler ile semptom gösteren kişilere yapılıyordu.

EVDE KAL KURALINI YUMUŞATMAK İÇİN GEREKLİ

Yetkililer, herkese korona virüs testi yapılmasının hem kaç kişinin gerçekten hasta olduğunu hem de yayılmasının önlenmesi noktasında önem taşıdığını söyledi. Ancak bu bilgilerin elde edilmesi ile "Evde Kal" kuralının yumuşatılabileceğini ifade eden yetkililer, ne kadar yumuşatılabileceğinin de bu testlere göre belirleneceğini ifade etti.

Los Angeles bölgesinde şu ana kadar 22 bin 485 vaka tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 56 olarak açıklandı.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)