Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kapalı olan parklar

Runyon Canyon Park

Manns Çin Tiyatrosu

Hollywood Şöhretler Kaldırımı

Kapalı dükkanlar

Boş kalan sahil şeridi

Kapalı olan restorantlar

Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ikinci hafta da devam ediyor.