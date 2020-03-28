Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Los Angeles'ta Kovid-19 tedbirleri
29 dakika önce
Kapalı olan parklar Runyon Canyon Park Manns Çin Tiyatrosu Hollywood Şöhretler Kaldırımı Kapalı dükkanlar Boş kalan sahil şeridi Kapalı olan restorantlar Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa...
Kapalı olan parklar
Runyon Canyon Park
Manns Çin Tiyatrosu
Hollywood Şöhretler Kaldırımı
Kapalı dükkanlar
Boş kalan sahil şeridi
Kapalı olan restorantlar
Sebze meyve satış yerleri LOS ANGELES - ABD'de Los Angeles eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ikinci hafta da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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