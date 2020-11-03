- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor - Son Dakika

- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles kentinde halk yeni başkanını seçmek için oyunu kullanıyor. Posta yolu ile oy kullanma nedeniyle kentte oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluşmadı.

ABD'de California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 59. Başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Oy kullanma işlemleri eyaletten eyalete değişkenlik gösterirken bugün posta yolu ile oy kullanmayanlar sandık başında. Los Angeles halkı, yerel saatle 06.30 dan itibaren oy verme merkezlerinde sıraya girdi. Bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle oy kullanma işlemi, erken oy verme ve posta yoluyla da yapılıyor. Posta yolu ile oy kullanma nedeniyle Los Angeles'ta oy verme merkezlerinde kalabalık oluşmadı.

ABD'de halkın yeni başkanını belirleyeceği ve ülkenin yakın tarihteki "en kritik" olarak nitelendirilen seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Covid-19 nedeniyle çok sayıda eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu aştı. 35 milyondan fazla seçmen oy pusulalarını sandık merkezlerine elden vermeyi tercih ederken, posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaştı. Halk yeni başkanı ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıyor. Ülkede oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, üç farklı saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Seçim sürecinde yapılan anketler başkanlık için Demokratların adayı Biden'ı gösterse de Trump'ın şansı analizlere göre devam ediyor. Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkan olabilmek için yeterli delege sayısı ise 270.