- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor - Son Dakika

- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor

03.11.2020 21:36

- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor ABD'nin Los Angeles kentinde halk yeni başkanını seçmek için oyunu kullanıyor.

- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles kentinde halk yeni başkanını seçmek için oyunu kullanıyor. Posta yolu ile oy kullanma nedeniyle kentte oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluşmadı.

ABD'de California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 59. Başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Oy kullanma işlemleri eyaletten eyalete değişkenlik gösterirken bugün posta yolu ile oy kullanmayanlar sandık başında. Los Angeles halkı, yerel saatle 06.30 dan itibaren oy verme merkezlerinde sıraya girdi. Bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle oy kullanma işlemi, erken oy verme ve posta yoluyla da yapılıyor. Posta yolu ile oy kullanma nedeniyle Los Angeles'ta oy verme merkezlerinde kalabalık oluşmadı.

ABD'de halkın yeni başkanını belirleyeceği ve ülkenin yakın tarihteki "en kritik" olarak nitelendirilen seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Covid-19 nedeniyle çok sayıda eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu aştı. 35 milyondan fazla seçmen oy pusulalarını sandık merkezlerine elden vermeyi tercih ederken, posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaştı. Halk yeni başkanı ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıyor. Ülkede oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, üç farklı saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Seçim sürecinde yapılan anketler başkanlık için Demokratların adayı Biden'ı gösterse de Trump'ın şansı analizlere göre devam ediyor. Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkan olabilmek için yeterli delege sayısı ise 270.

- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor
- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor
- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor
- Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Los Angeles, Posta, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika

Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaleti işaret etti: İyi gidiyoruz Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz
Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam         
21:41
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı         
21:01
Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
20:45
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor         
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı         
19:36
Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi         
19:06
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 22:09:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Los Angeles'ta oy kullanma işlemi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei