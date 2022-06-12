Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

12.06.2022 19:04
Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Californiya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde bir yer altı deposunda düzenlenen partiye silahlı saldırı düzenlendi. Yazın başlangıcını kutlamak için düzenlenen partiye, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis 2 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - LOS ANGELES

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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