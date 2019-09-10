Son Dakika Haberleri: Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı
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Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı

55 dakika önce

ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı.

Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı, System.String[]
ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye personelinden 3'ü yaralandı.

Yangın, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda çıktı. 200 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

3 itfaiye erinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; deponun çatısının tamamen yandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
- İtfaiye erlerinin müdahaleleri


Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
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