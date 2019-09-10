Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı
1 saat önce
ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:38 Kaynak: DHA
ABD'nin Los Angeles
şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye personelinden 3'ü yaralandı.
Yangın, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda çıktı. 200 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
3 itfaiye erinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; deponun çatısının tamamen yandığı bildirildi.
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