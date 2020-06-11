Los Angeles'te bulunan 332 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi - Son Dakika

Türk vatandaşlarını taşıyan TK-4906 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJZ kuyruk tescilli uçak saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta yolcuların vücut ısıları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ölçüldükten sonra pasaport kontrol noktasına gelerek iletişim ve sağlık durumlarını bildiren formları doldurdular. Yolcuların vücut ısıları burada da akıllı kasklarla ölçüldü.

"14 GÜN EVİMİZDE OLACAĞIZ"

Meksika 'da yaşayan ve THY'nin tahliye seferi ile İstanbul'a gelen Arin Çetin, "Uzun bir yolculuk oldu Los Angeles'ten geliyoruz. Devlet tarafından ayarlanan uçakla İstanbul'a geldik. Amerika'da bulunan kardeşimle birlikte geldim. 14 gün boyunca evde karantina da olacağım. Daha sonra temizliğimize ve sosyal mesafeye dikkat ederek normalleşmeyi bekleyeceğiz" dedi. Yolculardan Serkan Siyin ise, "Los Angeles'te yaşıyorum. Tahliye seferi ile ülkeme geri dönmek istedim. Bu süreçte ailem ile vakit geçireceğim. Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul