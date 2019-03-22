Son Dakika Haberleri: Los Angeles'te Nefes Kesen Gece Atlayışı

Los Angeles'te Nefes Kesen Gece Atlayışı

1 saat önce

Dolunayın dünyaya en yakın olduğu süper Ay, bu sene 3'üncü ve son kez yaşandı.

Los Angeles'te Nefes Kesen Gece Atlayışı, System.String[]
Dolunayın dünyaya en yakın olduğu süper Ay, bu sene 3'üncü ve son kez yaşandı. Amerika'nın Los Angeles kentinde ise süper Ay, olağanüstü bir gece atlayışı ile kutlandı. Red Bull Air Force ekibinin üç sporcusu, 4 bin fitlik bir yükseklikteki helikopterden wingsuitleriyle gece karanlığında kendilerini boşluğa bıraktı. Etkileyici görüntülerin oluştuğu atlayışta sporcular yaklaşık 120 kilomtere/saatlik hıza ulaştı.

Los Angeles, nefes kesici bir gece atlayışına sahne oldu. Red Bull Air Force, dolunayın bu sene dünyaya en yakın olduğu son geceyi yaklaşık 4 bin fitlik bir yükseklikten helikopterden yaptığı atlayışla kutladı. Jon Devore, Mike Swanson ve Andy Farrington'dan oluşan ekip, 2 atlayış yaparken, yaklaşık 120 kilometre/saat hıza ulaştılar ve ortaya da göz alıcı görüntüler çıktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:34 Kaynak: İHA

Spor
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