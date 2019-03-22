Los Angeles'te Nefes Kesen Gece Atlayışı
1 saat önce
Dolunayın dünyaya en yakın olduğu süper Ay, bu sene 3'üncü ve son kez yaşandı.
Dolunayın dünyaya en yakın olduğu süper Ay, bu sene 3'üncü ve son kez yaşandı. Amerika
'nın Los Angeles
kentinde ise süper Ay, olağanüstü bir gece atlayışı ile kutlandı. Red Bull
Air Force ekibinin üç sporcusu, 4 bin fitlik bir yükseklikteki helikopterden wingsuitleriyle gece karanlığında kendilerini boşluğa bıraktı. Etkileyici görüntülerin oluştuğu atlayışta sporcular yaklaşık 120 kilomtere/saatlik hıza ulaştı.
Los Angeles, nefes kesici bir gece atlayışına sahne oldu. Red Bull Air Force, dolunayın bu sene dünyaya en yakın olduğu son geceyi yaklaşık 4 bin fitlik bir yükseklikten helikopterden yaptığı atlayışla kutladı. Jon Devore, Mike Swanson ve Andy Farrington'dan oluşan ekip, 2 atlayış yaparken, yaklaşık 120 kilometre/saat hıza ulaştılar ve ortaya da göz alıcı görüntüler çıktı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:34 Kaynak: İHA
Eljif Elmas Şov Yaptı, İzlemeye Gelenler Mest Oldu
Kevin Durant'ın Kardeşi Clifford Dixon, Doğum Gününde Öldürüldü
Fenerbahçe Zapata'yı Transfer Ediyor
Manchester United'dan Taraftara Barcelona Desteği