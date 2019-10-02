Los Angeles'te sokakta yaşayan kadının performansı opera sanatçılarını aratmadı
1 saat önce
ABD'nin Los Angeles metrosunda opera sanatçıları aratmayacak kadar güzel şarkı söyleyen evsiz bir kadının performansı dinleyenleri hayran bıraktı.
ABD'nin Los Angeles metrosunda opera sanatçıları aratmayacak kadar güzel şarkı söyleyen evsiz bir kadının performansı dinleyenleri hayran bıraktı. 52 yaşındaki Rus kökenli kadın, müzik eğitimi verdiğini ve tek gelir kapısı olan kemanını çaldırdıktan sonra sokakta kaldığını söyledi
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:36
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