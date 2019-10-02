Son Dakika Haberleri: Los Angeles'te sokakta yaşayan kadının performansı opera sanatçılarını aratmadı
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Los Angeles'te sokakta yaşayan kadının performansı opera sanatçılarını aratmadı

1 saat önce

ABD'nin Los Angeles metrosunda opera sanatçıları aratmayacak kadar güzel şarkı söyleyen evsiz bir kadının performansı dinleyenleri hayran bıraktı.

ABD'nin Los Angeles metrosunda opera sanatçıları aratmayacak kadar güzel şarkı söyleyen evsiz bir kadının performansı dinleyenleri hayran bıraktı. 52 yaşındaki Rus kökenli kadın, müzik eğitimi verdiğini ve tek gelir kapısı olan kemanını çaldırdıktan sonra sokakta kaldığını söyledi

Los Angeles'te sokakta yaşayan kadının performansı opera sanatçılarını aratmadı

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:36 
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