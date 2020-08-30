Los Angels Lakers ve Milwaukee Bucks yarı finalde (NBA'de gecenin sonuçları)

Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks , 8. sıradan play-off'lara giren Orlando Magic 'i 118-104 yenerek, seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı.

Lakers'ta Anthony Davis 43 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, LeBron James ise 36 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadılar. LeBron James, kulüp tarihinde 1988 yılından bu yana 35 sayının üstüne çıkarak play-off serilerinde "triple double" yapan ilk oyuncu oldu. Trail Blazers'ta C.J. McCollum'un 36, Carmelo Anthony 'nin 27 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

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