'Los Vivancos' coşkusu Bursa'yı sardı
1 saat önce
Uluslararası Bursa Festivali, dünyaca ünlü İspanyol dans grubu Los Vivancos'u ağırladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Uluslararası Bursa
Festivali, dünyaca ünlü İspanyol dans grubu Los Vivancos'u ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '58. Uluslararası Bursa Festivali'nin coşkusu Los Vivancos ile şehri sardı. Daha önce de Bursa'ya gelen ve 5 yıl aradan sonra yeniden festival bünyesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
'nda sahneye çıkan dansçılar farklı bir şova adını yazdırdı. Babalarından aldıkları ilhamla dans etmeye küçük yaşlarda başlayan 7 erkek kardeşin kurduğu 'Los Vivancos', 'En İyiler - Best Of' gösterisi ile Bursa'da izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
"Eğer şahinin yazgısı göğün en yükseklerine uçmaksa, bizim yazgımız da birlikte dans etmek" sloganıyla yola çıkan ve dünyada milyonlarca kişiye ulaşan 'Los Vivancos', flamenkonun tutkusunu sahneye taşıdı. Bursa'da sanatseverlerden ilgi gören Los Vivancos, sahne performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. - BURSA
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