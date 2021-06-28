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LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş, sosyal desteğin kanser tedavisindeki önemini anlattı Açıklaması - Son Dakika

LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş, sosyal desteğin kanser tedavisindeki önemini anlattı Açıklaması

28.06.2021 16:41
LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş, sosyal desteğin kanser tedavisindeki önemini anlattı Açıklaması, System.String[]

Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneği (LÖSEMA) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, sağlığın, sadece fiziksel iyilik hali olmadığını belirterek, kanser hastaları ve yakınlarının ruhsal, sosyal ve manevi yönden iyileştirilmesinin önemini vurguladı.

Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneği (LÖSEMA) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, sağlığın, sadece fiziksel iyilik hali olmadığını belirterek, kanser hastaları ve yakınlarının ruhsal, sosyal ve manevi yönden iyileştirilmesinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Altuntaş, kanser hastalarının sorunları, hastalara sosyal desteğin önemi ve hematolojik kanserlerin tedavisindeki son gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Derneğin hasta ile hasta yakınlarını eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla yürüttüğü proje ve organizasyonlarla 2016'da kurumsal kimliğini kazandığını aktaran Altuntaş, dernek çatısı altında, tüm kanserlerin önlenmesi, hastalığın tanı, tedavi ve takiplerinin üst düzeyde yapılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Altuntaş, LÖSEMA'nın hematolojik onkoloji ve diğer kanserlerle ilgili sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiğini belirterek, "İhtiyacı olan hastalara maddi destekte bulunmak, hastaların tedavi ve sonrasındaki süreci daha kolay atlatmalarını sağlamak için tıbbi, hukuki, psikolojik, manevi ve sosyal destek ve rehabilitasyon sağlamak üzere projeler üretiyoruz. Kanserli hasta ve yakınlarına moral destek vermek de derneğin belirlediği öncelikler arasında." diye konuştu.

"Sağlık sadece fiziksel iyilik hali değildir"

Kanser hastalarının sosyal rehabilitasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altuntaş, şunları kaydetti:

"Sağlık, sadece fiziksel iyilik hali değildir, aynı zamanda hem ruhsal hem sosyal hem de manevi iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tanımına paralel olarak kanser hastaları ve yakınlarının ruhsal, sosyal ve manevi yönden iyilik halini gözetmek ve iyileştirmek önemli. Hastaların sosyal anlamda iş uğraş terapileri, sanat terapileri, sosyal yardım ve güvenlik ile ilgili gereksinimleri konusunda bir destek organizasyonunun bulunması gerekiyor.

Biz, kanser hastalarını tedavi ediyoruz ancak çok iyi bir tedavi, çok iyi bir kök hücre nakli, radyoterapi veya ışın tedavisine rağmen bazı şeylerin eksik kaldığını görüyoruz. Psiko-onkoloji, onkolojik rehabilitasyon, uğraş terapisi, klinik eczacılık, palyatif bakım, manevi bakım, klinik araştırmalar gibi birçok alanda yaşam kalitesini artıracak aktivitelerin artık günümüzde ihtiyaç olduğunu biliyoruz."

Klinik araştırmalar kanser tedavisinin başarısını artırıyor

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, LÖSEMA olarak sosyal projelerin yanı sıra hastaların klinik araştırmalara katılımını teşvik etmek için de bilgilendirmeler yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çünkü, kanser tedavilerinin önemli bir ayağı klinik araştırmalardır. Kanser tedavisinde bugün gelinen başarının ana sebebi bu klinik araştırmalardır. Son 20 yılda kanser tedavisinde başarı yüzde 15-20 civarında arttı. Bu nedenle standart tedaviyi tüketmiş her hasta mümkünse klinik araştırmalara katılmalı ve katılması teşvik edilmelidir. Bunun için profesyonel klinik araştırma merkezleri de yaygınlaştırılmalıdır."

LÖSEMA Hasta Kongresi'nin ekim ayında düzenleneceğini de açıklayan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kongrede, alanında uzman hekimlerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının deneyimlerini dinleyeceklerini söyledi.

LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş, sosyal desteğin kanser tedavisindeki önemini anlattı Açıklaması
LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş, sosyal desteğin kanser tedavisindeki önemini anlattı Açıklaması
LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş, sosyal desteğin kanser tedavisindeki önemini anlattı Açıklaması

Rehabilitasyon, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş, sosyal desteğin kanser tedavisindeki önemini anlattı Açıklaması - Son Dakika


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