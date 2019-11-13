Son Dakika Haberleri: Lösemi çocuklara anlamlı destek
Son Dakika Güncel Lösemi çocuklara anlamlı destek - Son Dakika

Lösemi çocuklara anlamlı destek

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar Topluluğu (ÜNİBJK) ile Van Bölge Tiyatrosu ekibi, lösemi tedavisi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Lösemi çocuklara anlamlı destek, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar Topluluğu (ÜNİBJK) ile Van Bölge Tiyatrosu ekibi, lösemi tedavisi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji servisindeki çocuklarla yakından ilgilenen gençler, onlarla sohbet ederek hediye verdi.

Çocuklar, palyaço gösterisiyle de eğlenceli anlar yaşadı.

ÜNİBJK sorumlusu Hunay Ecem Kul, ziyaretin hastaları mutlu ettiğini ve moral kaynağı olduğunu söyledi.

Herkesi lösemili hastaları ziyaret etmeye davet eden Kul, çocuklara hediye dağıtarak sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kul, sağlığın herkesin üzerinde durması gereken bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Topluluğumuz bu gibi etkinlikler düzenleyerek hem sosyal sorumluluk projeleri yapıyor hem de Beşiktaş sevdalısı gençleri bir araya toplayarak çeşitli faaliyetler düzenliyor. Amacımız Beşiktaş'ın sadece spordan ibaret olmadığını, Beşiktaş'a gönül vermiş bütün üniversiteli gençlerin omuz omuza vererek güzel etkinlikler yapabildiğini göstermektir. Etkinliğimize, Van Kartal Yuvası mağazası destek verdi. Bu sayede birçok güzel hediyeyi lösemi küçük hastalarımıza dağıttık."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösemi çocuklara anlamlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]