Son Dakika Haberleri: Lösemi farkındalığı için gelirlerini Bursa Löder'e bağışladılar
Son Dakika Güncel Lösemi farkındalığı için gelirlerini Bursa Löder'e bağışladılar

Lösemi farkındalığı için gelirlerini Bursa Löder'e bağışladılar

8 saat önce

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak adına bir araya gelen 8 işletme, 5 Kasım günü elde ettikleri tüm geliri Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneğine (Bursa Löder) bağışladı.

Lösemi farkındalığı için gelirlerini Bursa Löder'e bağışladılar, System.String[]

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak adına bir araya gelen 8 işletme, 5 Kasım günü elde ettikleri tüm geliri Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneğine (Bursa Löder) bağışladı.

İşletme sahiplerinden Atakan Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklara destek olmak ve Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık oluşturmak adına, 5 Kasım'da elde ettikleri tüm geliri Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa Löder)'e bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Özen, şöyle konuştu:

"Yeter ki bu tarz kampanyalar daha da artsın, çocuklarımızın güzel yüzleri maskeler arkasında kalmasın. Başlattığımız kampanyaya 5 Kasım günü elde ettikleri geliri bağışlayan dost işletmeler Nona, Chimney Factory, Balıkçı Rıza, Çağrışan Et, Gökhan Aperatif, Aslanboğa Kokoreç ve Ergün Salcı'ya teşekkürü borç biliriz. Bizler Bursa'da göz önünde olan işletmeler olarak sosyal sorumluluk projelerine daha da önem vermeliyiz. İnsanların bilinçlendirilmesi konusunda en hızlı sonucu alacağımıza inanıyorum. Diğer işletmeleri de benzer projeler üretmeye ve mevcut projelere katılmaya davet ediyorum."

Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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