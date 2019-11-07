Son Dakika Haberleri: Lösemi hastaları için maskeleri boyadılar
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Lösemi hastaları için maskeleri boyadılar

8 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maskeleri çeşitli renklere boyadı.

Lösemi hastaları için maskeleri boyadılar, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maskeleri çeşitli renklere boyadı.

İlçedeki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Hisar İlkokulunun tüm öğrencilerine lösemiyle ilgili bilgiler verildi.

Daha sonra lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri ile birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla maskeleri boyadılar.


Lise öğrencisi Yusuf Çelik, AA muhabirine, lösemili çocuklara destek olmak ve daha bilinçli bir kamuoyu oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çelik, "Lösemi hakkında ilkokuldaki kardeşlerimizi bilgilendirmek için bugün buraya geldik. Kardeşlerimiz ile maskeler boyadık. Onlara lösemili çocukların maskelerini kendilerini korumak için taktıklarını anlattık. Umarım faydalı olmuşuzdur." dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Feride Emer de liseli ağabeylerinden lösemi hastalığı hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.

Domaniç, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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