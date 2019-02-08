Lösemi Hastaları İçin Saçlarını Bağışladı
2 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül İlköğretim Okulu öğrencisi olan 10 yaşındaki Fatma Eliz Mizen, lösemi hastalarında peruk yapımı için kullanılmak üzere gönüllü olarak saçlarını bağışladı.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde 17 Eylül
İlköğretim Okulu öğrencisi olan 10 yaşındaki Fatma Eliz Mizen, lösemi hastalarında peruk yapımı için kullanılmak üzere gönüllü olarak saçlarını bağışladı.
Bandırma'da 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Fatma Eliz Mizen, küçük yaşına rağmen büyük bir karar alarak saçlarını lösemi hastalarına bağışladı. Bu cesur kararı ile ailesinden ve okul arkadaşlarından da büyük destek gören Fatma Eliz Mizen, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ı da makamında ziyaret ederek küçük yaşına rağmen almış olduğu bu cesur kararın hikayesini anlattı.
"Kendimi onların yerine koyarak empati yaptım"
10 yaşındaki Fatma Eliz, "Ben televizyonda çok görüyordum. Dikkatimi çekti. Kendimi onların yerine koyarak empati yaptım. Saçlarım olmadığı zaman ne yaparım diye düşündüm ve kendimi kötü hissettim. Saçlarımı bağışlamayı ailemle görüştüm. Onlar da bana destek oldu. Teyzemin kızı da hemşire aynı zamanda. O da bana destek oldu ve bilgi verdi. Birlikte araştırdık ve Bandırma'da gönüllü bir kuaföre başvurarak saçlarımı bağışladım. Ailem çok duygulandı. Arkadaşlarım da şaşırdı ve onlar da saçlarını bağışlamak istedi. Saçlarım yeniden uzayınca tekrar bağışlayacağım" dedi.
Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ise Küçük Fatma Eliz'i, bu kararından ötürü tebrik ederek lösemili hastaların hayatlarını anlatan Sadako adlı bir kitap hediye etti.
Eliz'in annesi Şerife Mizen de kızının bu kararına önce şaşırdıklarını ifade ederek, "Davranışı bizi duygulandırdı. Merhametli olması, empati yapabilmesi bizi şaşırttı" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:53 Kaynak: İHA
Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak
Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar