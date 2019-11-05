Son Dakika Haberleri: Lösemi hastalarına destek vermek için maskeyle haber sundu
Son Dakika Güncel Lösemi hastalarına destek vermek için maskeyle haber sundu

Lösemi hastalarına destek vermek için maskeyle haber sundu

8 saat önce

Edirne'de bir yerel televizyonun ana haber sunucusu lösemili çocuklara destek olmak ve hastalığa dikkat çekmek için bülteni "tıbbi maske" takarak sundu.

Lösemi hastalarına destek vermek için maskeyle haber sundu, System.String[]

Edirne'de bir yerel televizyonun ana haber sunucusu lösemili çocuklara destek olmak ve hastalığa dikkat çekmek için bülteni "tıbbi maske" takarak sundu.

Edirne Televizyonu haber spikeri Seyide Esen, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında tıbbi maske takarak ekrana çıktı.

Lösemili çocuklarla ilgili bir haberin sunumu sırasında tıbbi maskeyi takan spiker, bir süre bülteni bu şekilde devam ettirdi.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de 22 yıldır gazetecilik yaptığını belirtti.

Haber sunumu sırasında, maske takarak Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek istediğini belirten Esen, farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Yapılan haberlerin löseminin bilinirliğini artırarak, hastalığın tedavisine katkı sağladığını ifade eden Esen, "Lösemili Çocuklar Haftası'nın bu yılki sloganı 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' olarak belirlendi. Ben de yürüyüş haberinin sunumu sırasında maskemi takarak farkındalık oluşturmak istedim. Onlara her zaman destek olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Lösemili çocuklara her zaman umut olalım. Bu hareketle Edirnelilerin dikkatini bu konuya çekmek istedim." dedi.

Esen, haber sonrası birçok seyirciden olumlu tepkiler aldıklarını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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