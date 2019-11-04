Lösemi hastalarına

Edirne'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" yapıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Edirne Temsilciliğince düzenlenen "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" adlı etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı'nda toplanan vakıf üyeleri, lösemi hastaları, yakınları ve gönüllüler, maske takarak bando eşliğinde 25 Kasım Stadyumu'na yürüdü.

Yürüyüş sonunda Meriç İlkokulu öğrencileri, davul, tef ve darbukalarla mini konser verdi. Öğrenciler, çaldıkları hareketli ve 9/8'lik şarkılarla beğeni topladı.

Yürüyüşe katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocukların kendilerini korumak için taktıkları maskelerle yürüyerek hastalığa dikkati çekmek istediklerini söyledi.

LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker de löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, bütün çocuklara sağlıklı ömür dilediğini belirtti.