Son Dakika Haberleri: Lösemi hastalarına "maskeli" yürüyüşle destek
Son Dakika Güncel Lösemi hastalarına 'maskeli' yürüyüşle destek

Lösemi hastalarına "maskeli" yürüyüşle destek

7 saat önce

Adana'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" düzenlendi.

Lösemi hastalarına

Adana'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, İstasyon Meydanı'nda toplanan vakıf üyeleri, lösemi hastaları, yakınları ve gönüllülerle maske takarak bando ve marşlar eşliğinde Ziyapaşa Bulvarı Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı'na kadar yürüdü.

Lösemi tedavisi sonucu iyileşen Recep Orhan, burada yaptığı konuşmada, LÖSEV'in 22 yıl önce zor şartlarda aynı amaç altında bir araya gelen bir avuç idealist kişinin gayretiyle kurulduğunu kaydetti.

Herkesi lösemili çocuklara destek olmaya çağıran Orhan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleriyle sesimizi duyurmak istiyoruz.

Bizler löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu, lösemili çocukların maskelerini kendilerini korumak için taktıklarını, LÖSEV'in çocuk ve yetişkin hastalara ayni, nakdi ve sosyal destekler verdiğini, duyarlı Türk halkı ile paylaşıyor, daha bilinçli bir kamuoyu için herkesi davet ediyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcılar parkta müzik eşliğinde eğlendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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