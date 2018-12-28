Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastalarına "Yeni Yıl" Sürprizi

Lösemi Hastalarına "Yeni Yıl" Sürprizi

14 dakika önce

Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi palyaço ve Noel Baba kıyafetiyle hastanedeki lösemi hastalarını ziyaret etti.

Lösemi Hastalarına
Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi palyaço ve Noel Baba kıyafetiyle hastanedeki lösemi hastalarını ziyaret etti.

Üniversitede oluşturulan Maskesiz Gülücükler Topluluğu üyesi öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastalarına yılbaşı sürprizi yaptı.

Hastane koridorlarını süsleyip, palyaço ve Noel Baba kıyafeti giyen öğrenciler, çocukları odalarında ziyaret ederek harçlıklarından aldıkları hediyeleri dağıttı.

Çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynayan öğrenciler, hasta çocukların yüzlerini güldürdü.

AA muhabirine açıklama yapan Doktor Öğretim Üyesi Mediha Akcan, çocuk hastalar için motivasyonun çok önemli olduğunu, bu ziyaretlerin onlara ilaç gibi geldiğini belirtti.

Akcan, "Aileler ve çocuklar için tedavi süreçleri çok zor geçiyor. Çok uzun süreler hastanelerde yatışları gerekiyor. O yüzden özel günlerde bu tarz kutlamalar onlar için çok önemli." dedi.

Topluluk adına konuşan Nur Seda Kızıltaş, "Amacımız tamamen çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek. En önemli ilacın moral olduğunu biliyoruz. Çocuklar bizi abi abla olarak görüyor. Her hafta ziyaret ettiğimiz için de bizleri tanıyorlar. Onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyalara değer." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:04 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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