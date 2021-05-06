Lösemi hastalığına iyi gelen ışkın otu tezgahlarda yerini aldı

Lösemi tedavisinde etkili olduğu bilinen ve grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda, yüksek ateşi düşürmede, bağırsak, mide ve sindirim problemi yaşayan kişilerde gaz söktürücü özelliği olan ışkın otu, tezgahlarda yerini almaya başladı. Oldukça şifalı olan ışkın bitkisi, her yıl nisan ve mayıs aylarında Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki dağlarda kendiliğinden yetişiyor.

KİLOSU 20 TL'YE KADAR ALICI BULUYOR

İlçenin yüksek kesimlerinden toplanan ışkın otu, tezgahlardaki yerini aldı. Her yıl bu mevsimde yoğun ilgi gören ışkının kilosu ise 7,5 ile 20 TL arasında alıcı buluyor.

KİŞİ BAŞI 30 İLA 50 KİLO ARASINDA TOPLUYORLAR

Günde yaklaşık 50 kilogram ışkın topladıklarını söyleyen Mehmet Pamuk, "Bizler sabahın erken saatlerinde yüksek rakımlı Karagül mevkiine gidip akşama kadar topluyoruz. Her birimiz akşama kadar 30 ila 50 kilogram arası toplayabiliyoruz. Toplanan ışkınları kısa sürede satışa çıkarıyoruz eğer hemen tüketilmezse suyu çekiliyor lezzeti kaçıyor" diye konuştu.