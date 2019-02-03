Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Lösemi Hastası 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11 yaşındaki lösemi hastası çocuk hayatını kaybetti.

Lösemi Hastası 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11 yaşındaki lösemi hastası çocuk hayatını kaybetti.

Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın (11) 1 yıl önce lösemi olduğu tespit edildi. 4 ay önce kök hücre nakli yapılan çocuğun hastalığı tekrarladı. Bir hafta önce yeniden ilik nakli yapılan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Adnan'ın cenazesi Gemlik ilçesinde toprağa verilecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Gemlik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada

Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:48:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]