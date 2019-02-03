Lösemi Hastası 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11 yaşındaki lösemi hastası çocuk hayatını kaybetti.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde 11 yaşındaki lösemi hastası çocuk hayatını kaybetti.
Gemlik'in Küçükkumla
Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Adnan Taşkıran
'ın (11) 1 yıl önce lösemi olduğu tespit edildi. 4 ay önce kök hücre nakli yapılan çocuğun hastalığı tekrarladı. Bir hafta önce yeniden ilik nakli yapılan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Adnan'ın cenazesi Gemlik ilçesinde toprağa verilecek. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:39 Kaynak: İHA
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