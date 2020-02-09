Lösemi hastası 11 yaşındaki tekvandocu doktorunun izniyle tatamiye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Lösemi hastası 11 yaşındaki tekvandocu doktorunun izniyle tatamiye çıktı - Son Dakika Spor

Lösemi hastası 11 yaşındaki tekvandocu doktorunun izniyle tatamiye çıktı

6 saat önce

Kan kanseri (lösemi) tanısı konulan ve doktorundan aldığı özel izinle hastaneden gelerek tatamiye çıkan 11 yaşındaki tekvandocu Mehmet Kerem Pekel'in gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kan kanseri (lösemi) tanısı konulan ve doktorundan aldığı özel izinle hastaneden gelerek tatamiye çıkan 11 yaşındaki tekvandocu Mehmet Kerem Pekel'in gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikinciliği bulunan genç tekvandocu için yaklaşık 6 ay önce lösemi tanısı konuldu.

Tedavi sürecinin başlaması nedeniyle salonlardan uzak kalan Mehmet Kerem, doktorundan izin alarak İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılmak için ailesi aracılığıyla federasyona başvurdu.

Federasyon başkanı Metin Şahin, genç tekvandocu için uluslararası federasyon yetkilileriyle iletişime geçti ve gerekli izinler alındı.

Seyirciler ve sporcuların önünde tatamiye maskesiyle çıkan ve 1 dakikalık gösteri yapan Mehmet Kerem, büyük alkış aldı.

Mehmet Kerem Pekel'e altın madalyasını takan federasyon başkanı Metin Şahin, genç sporcu için özel madalya seremonisi düzenletti.

"Sporcumuzun yanında olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Metin Şahin, tedavi sürecinde genç sporcunun yanında olacaklarını belirtti.

Mehmet Kerem'in spor yapmanın pozitif etkisiyle tedavi sürecini hızlı şekilde atlatacağını ifade eden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mehmet Kerem, sportif geleceği parlak bir sporcuydu. Şu an hastalığıyla mücadele ediyor. Daha önce rakiplerini yendiği gibi şimdi de bu zorlu hastalığı yeneceğine ve aramıza döneceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte her zaman sporcumuzun yanında olacağız. O spor sevgisi ve cesaretiyle burada herkes için ilham kaynağı oldu. Mehmet Kerem Pekel, gerçek bir kahraman ve gerçek kahramanlar maske takar."

Lösemi hastası 11 yaşındaki tekvandocu doktorunun izniyle tatamiye çıktı

Metin Şahin, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:11 Kaynak: AA
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