Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı - Son Dakika

Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı

6 saat önce

İZMİT'te, Ilgın Kılıçkara (9) lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı, System.String[]

İZMİT'te, Ilgın Kılıçkara (9) lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi'nde yaşayan Bora Şahin-Selda Kılıçkara çiftinin tek çocuğu olan Ilgın Kılıçkara'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İlgın, dün hastanede yaşamını yitirdi. Küçük kız, Ayazma Mahallesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Bora Füzesi, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
Vatandaşa açık açık soruldu: Sizce İdlib'deki saldırıyı kim gerçekleştirdi? İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:23:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]