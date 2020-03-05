Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı - Son Dakika

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Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı
6 saat önce
İZMİT'te, Ilgın Kılıçkara (9) lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
İZMİT'te, Ilgın Kılıçkara (9) lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi'nde yaşayan Bora Şahin-Selda Kılıçkara çiftinin tek çocuğu olan Ilgın Kılıçkara'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İlgın, dün hastanede yaşamını yitirdi. Küçük kız, Ayazma Mahallesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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