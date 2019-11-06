Lösemi hastası Birgül'e destek için tüm okul maske taktı - ŞANLIURFA

Birgül Köse'nin sınıfa girmesi ve öğretmenin sarılması

Maske takan sınıf arkadaşlarının Birgül'e sarılması

Birgül Köse'nin okuma saatinde arkadaşlarıyla kitap okuması

Köse'den sınıfta okumasından görüntü

Derse maske ile giren diğer sınıflardan görüntü

Maskeyle kitap okuyan öğrenciler

Başhekim Muhammed Tosun'un öğrencileri bilgilendirmesi

Lösemi hastası Birgül Köse ile röportaj

Öğrenciler Gurbet Artuğ, Canan Özbay, Ayşenur Budacı ve Osman Akçalı ile röportaj

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile röportaj

Maske takan öğretmen ve öğrencilerin bahçede kameralara el sallamaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören lösemi hastası Birgül Köse'ye destek olmak isteyen arkadaşları ve öğretmenleri derslere taktıkları maskeyle girdi.

Şair İbrahim Rafet Ortaokulundaki öğretmen ve öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla arkadaşlarına destek amacıyla farklı bir etkinlik yapmaya karar verdi.

Okulun 6. sınıf öğrencisi lösemi hastası Köse, öğretmen ve arkadaşlarının maske takarak derse girdiğini görünce çok şaşırdı.

Birgül Köse, arkadaşlarına teşekkür ederek, "Lösemi hastalığından dolayı neler yaşadığımı anlamak amacıyla yapmışlar. Onların bana yardımcı olmaya çalışmalarına çok sevindim. Beni anlamaya çalışıp maske taktıkları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Gurbet Artuğ da sınıf arkadaşlarına destek olmak ve moral vermek için maske taktıklarını belirterek, "Herkes Birgül'ün iyileşip aralıksız okula gelmesini istiyor ve hepimiz onu çok seviyoruz." dedi.

Canan Özbay da arkadaşları Birgül'ün yeniden sağlığına kavuşmasını çok istediklerini ifade ederek, ona her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan, okuldaki farkındalık etkinliğine katılan Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Tosun da öğrencilere lösemi hastalığı hakkında bilgi verdi.

Lösemi hastalığının bulaşıcı olmadığını ifade eden Tosun, hastaların maskeyi kendilerini korumak amacıyla taktığını belirtti.