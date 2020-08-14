Lösemi hastası Cafer, yaşama tutunabilmek için trombosit bekliyor - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konulan, ancak hastalığı bir süre sonra lösemiye dönüşen 11 yaşındaki Cafer Tunahan Gençoğlu, ilik nakliyle yaşama tutunmayı bekliyor. Muhittin Gençoğlu, oğlunun sağlığına kavuşması için yapılacak ilik nakli öncesinde, ara ara 0 RH negatif kan grubundan trombosit bağışına ihtiyaç duyduğunu belirtip, destek bekledikleri söyledi.

Çeşme'de demir doğrama işiyle uğraşan üç çocuk sahibi Muhittin Gençoğlu, geçen 8 Şubat'ta, oğlu Cafer Tunahan Gençoğlu'nu karın ağrısı şikayetiyle Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan testlerde kan değerlerinin düşük olduğu anlaşılan Cafer Tunahan Gençoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Burada iki gün kalan Gençoğlu'na lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavi süreci başlayan Cafer Tunahan Gençoğlu, hastanenin Çocuk Onkoloji Servisi'nde 6 kür kemoterapi tedavisi gördü. Fakat, 28 Haziran'da gerçekleşen son kemoterapiden sonra, Gençoğlu'nun kan değerleri normale dönmedi. Sol gözünün altında morarma olan Cafer Tunahan Gençoğlu'na yapılan kan tahlillerinin sonucunda, kanser hücrelerinin kemik iliğine sıçradığı ve lösemiye dönüştüğü ortaya çıktı. O günden beri yoğun bakımda tutulan Cafer Tunahan Gençoğlu'nun aynı zamanda kemoterapi süreci de devam ediyor. Cafer Tunahan Gençoğlu, yoğun bakımdan çıktıktan sonra, aile ilik nakli arayışına başlayarak, oğullarının hayata tutunmasını bekleyecek.

'DONÖR ARIYORUZ'

Şubat ayından beri sürekli İzmir'den Çeşme'ye işe gelip gittiğini anlatan baba Muhittin Gençoğlu, "Eşim üç çocuğumuzla birlikte bazı günler Kit-Vak'ın konuk evinde kalıyor. Ben işe gidip geliyorum. Bizden kan örnekleri alındı, onun sonuçları çıkacak. Daha sonra da Allah'ın izniyle yoğun bakımdan çıkarsa, ilik nakil arayışına başlayacağız. Şu an ara ara trombosit ihtiyacımız oluyor. Trombosit zor bulunuyor ve sadece 72 saat tutulabiliyor. O nedenle ihtiyaç oldukça donör arıyoruz. 0 RH negatif kan grubundan trombosit ihtiyacımız oluyor. Doktorlar yoğun bakımda da kemoterapiye devam ediyor. Kan değerleri düzelirse tedavisi devam edecek" diye konuştu.