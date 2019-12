Lösemi hastası çalışana mesai arkadaşlarından örnek davranış - Son Dakika

Konak Belediyesi çalışanı lösemi hastası Ergin Durmaz için mesai arkadaşları ilik nakli kampanyası başlattı başlattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, örnek dayanışmaya teşekkür ederek, bağış yapanları yalnız bırakmadı.



Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye biriminde şoför olarak çalışan Ergin Durmaz (32), iki ay önce burun ameliyatı için yapılan kan tahlili sonucunda lösemi olduğunu öğrendi. İzmir Çiğli'de özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Ergin Durmaz'ın doktoru, kemik iliği nakli yapılması gerektiğini söyledi. Durumu haber alan mesai arkadaşları da, uygun iliğin bulunabilmesi için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Belediye çalışanları, Konak Belediyesinin Gediz'de bulunan şantiyesine davet edilen 'Kızılay Gezici Kan Bankası' ekiplerine kan ve kök hücre bağışında bulundu.



Konak Belediyesinde başlatılan ilik nakli seferberliğini öğrenen; Karabağlar, Buca Belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de kampanyaya destek verdi. Belediye şantiyelerinde çalışanlar ile ESHOT'un Gediz Ağır Bakım Tesislerinde çalışanlar, kan ve kök hücre bağışı yaptı. Konak Belediyesinde 10 yıldır çalışan Durmaz, hastalığın birinci evresinde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımın benim için kan ve kök hücre bağışında bulunmaları bana büyük moral oldu. Benim gibi pek çok kişinin kemik iliğine ihtiyacı var. Benim için donör olanlar başkalarına da şifa olur. Belki kan veren, donör olan herkese teşekkür ederim" dedi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, bağış kampanyasına destek verenleri yalnız bırakmadı. Gediz şantiyesine giden Başkan Batur, "Arkadaşınız için çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Gösterdiğiniz duyarlılık için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ergin Durmaz'ın bir an önce şifa bulmasını ve aramıza dönmesini diliyorum. Bu duyarlılığın ve bu örnek dayanışmanın İzmir'e yayılması için çalışacağız. Bu konuda halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların duyarlı olacağından şüphem yok" diye konuştu.



Kimler bağış yapabilir?



Durmaz için başlatılan kampanyanın sendikaların da desteğiyle tüm İzmir'e yayılması hedefleniyor. Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV (AIDS ) tanısı almamış, 18-50 yaş aralığında, sağlıklı her birey sadece 3 tüp kan örneğiyle kök hücre bağışçısı olabiliyor. Yapılan her bağış bir can için umut oluyor. - İZMİR