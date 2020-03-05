Lösemi hastası Çınar yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Lösemi hastası Çınar yaşam savaşını kaybetti

12 dakika önce

Sinop'ta yaklaşık iki yıldır lösemi hastalığı ile mücadele eden 7 yaşındaki Çınar Kuşüzümü, yaşamını yitirdi.

Lösemi hastası Çınar yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

Sinop'ta yaklaşık iki yıldır lösemi hastalığı ile mücadele eden 7 yaşındaki Çınar Kuşüzümü, yaşamını yitirdi.


Ülke genelinde uygun ilik bulunması amacıyla kök hücre bağışı kampanyası da başlatılan Kuşüzümü, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesind hayatını kaybetti.


Yakınları tarafından alınan Kuşüzümü'nün cenazesi, kent merkezindeki evlerine getirildi.


Helallik alınmasının ardından Alaaddin Camisi'ne götürülen Kuşüzümü'nün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çukurbağı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze sırasında Çınar'ın anne ve babası ile yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Bu arada küçük Çınar'a bir süre önce ilik nakli yapıldığı ancak daha sonra sağlık durumunun kötüleşerek tekrar hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Sinop, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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