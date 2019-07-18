Lösemi hastası çocuğun kalecilik hayali gerçek oldu
1 saat önce
Lösemi hastası olan 8 yaşındaki Bheem Goyal, kalecilik hayallerini Seattle Sounders formasıyla gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
Lösemi hastası olan 8 yaşındaki Bheem Goyal, kalecilik hayallerini Seattle
Sounders formasıyla gerçekleştirdi.
8 yaşındaki lösemi hastası Bheem Goyal'in hayali gerçek oldu. Goyal, MLS ekibi Seattle Sounders'ın Borussia Dortmund
ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de kaleci olarak başladı. Maçın ilk 30 saniyesinde kalede görev yapan Goyal daha sonra alkışlarla kenara gelirken taraftarlardan büyük destek gördü. 8 yaşındaki Goyal, bu maçla beraber hayallerini gerçekleştirmiş oldu. - İSTANBUL
Fikret Orman: Adriano takımdan ayrıldı Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması! Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi! Galatasaray'ın yeni transferi Seri, İstanbul'a geldi