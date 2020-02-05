Lösemi hastası Ebru, aynı hastalıktan ölen babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lösemi hastası Ebru, aynı hastalıktan ölen babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Lösemi hastası Ebru, aynı hastalıktan ölen babasını son yolculuğuna uğurladı

7 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kızı Ebru Çelen'in (19) ardından lösemiye yakalanan Yılmaz Çelen (43), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yaşamını yitirdi.

Lösemi hastası Ebru, aynı hastalıktan ölen babasını son yolculuğuna uğurladı, System.String[]

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kızı Ebru Çelen'in (19) ardından lösemiye yakalanan Yılmaz Çelen (43), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yaşamını yitirdi.  Çelen, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ebru Çelen, 16 yaşındayken kan kanserine yakalandı. Çelen, 2 yıl süren tedavisinin ardından 2019 yılı Ocak ayı başında hastalığı yendi. Ancak bu sureçte baba Yılmaz Çelen'in de lösemi hastası olduğu anlaşıldı. İyileştikten 6 gün sonra aldığı haberle sarsılan Ebru Çelen'in ise bir süre sonra hastalığı tekrarladı. Lösemi hastası Ebru Çelen, babasıyla aynı hastane odasında tedavi görmeye başladı. Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen için Türkiye çapında, 'Belki sensin, bilemezsin' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. 1 yıldan bu yana kızı ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümü üzüntü yaratan Yılmaz Çelen için bugün saat 11.00'de, Güneyyaka Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazı beklenmeden saat 11.00'de kılınan namazın ardından Yılmaz Çelen, toprağa verildi. Cenazeye Ebru Çelen'in yanı sıra diğer aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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