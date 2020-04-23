Lösemi hastası Furkan'a sürpriz ziyaret - Son Dakika

VAN'da, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lösemi ve guillain hastası Furkan İşyapan'ı (15), evinde ziyaret etti. Furkan'a, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli oyuncaklar ve Türk bayrağı hediye edildi.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan lösemi ve guillain hastası Furkan İşyapan'a Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, unutamayacağı bir süpriz yaptı. 6 yıldır tedavi gören ve evinde eğitim alan Furkan İşyapan, zabıta ekiplerinin yaptığı süprizden dolayı büyük mutuluk yaşadı. Zabıta Müdürü Tarık Fatih ve ekipler, Furkan'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli oyuncaklar ve Türk bayrağı hediye etti. Furkan, "Bana sürpriz yapmaları ve Türk bayrağı hediye etmeleri çok büyük mutluluk yaşattı. Uzun zamandır enfeksiyon nedeniyle evden dışarı çıkamıyorum. Beni unutmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

- Ercişvan