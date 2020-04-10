Lösemi hastası kadının tahlilleri evinde yapıldı - Son Dakika

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Lösemi hastası kadının tahlilleri evinde yapıldı
6 saat önce
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Alacahan köyünde lösemi hastası kadının tahlilleri, korona virüs nedeniyle evinde yapıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Alacahan köyünde lösemi hastası kadının tahlilleri, korona virüs nedeniyle evinde yapıldı.
Tutak'a bağlı Alacahan köyünde lösemi hastası olan bir kadının hastaneye gidemediği için yapılamayan tahlilleri, Vefa Sosyal Destek Grubu sayesinde yapıldı. Hasta kadının evine giderek tahlil için gerekli olan kanı alan doktor, vatandaşın evden çıkmasına gerek kalmadan gerekli tüm işlemlerini gerçekleştirdi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:28 Kaynak: İHA
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